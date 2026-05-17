Pick-up Truckers - Die Helden der Offroad
Folge 3: Einsatz unter Tage
42 Min.Folge vom 17.05.2026Ab 12
Nach ihrem Wechsel zur Konkurrenz stellt sich Angela ihrem ersten Auftrag: Sie soll Reifen für ihren Boss Dave besorgen. Doch schon die Anfahrt entpuppt sich als echte Herausforderung. Aufgeben ist für die furchtlose Truckerin jedoch keine Option. Währenddessen ist Dave mit seiner Tochter Alyssa in seinem neuen Truck unterwegs. Sie sind auf dem Weg zu einem besonderen Bergungsjob, der den harten Mann weichzukochen droht.
Weitere Folgen in Staffel 1
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Pick-up Truckers - Die Helden der Offroad
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Auto, Dokumentation
Produktion:CA, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Corus Entertainment Inc.
Enthält Produktplatzierungen