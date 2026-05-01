Pick-up Truckers - Die Helden der Offroad
Folge 4: Ein guter Deal
42 Min.Folge vom 17.05.2026Ab 12
Ein Schneesturm hat den Westen Kanadas erreicht und Junior ist mit Dale seit zwölf Stunden im Einsatz, um Fahrzeuge zu bergen. Donnys Sohn will sich ein paar freie Stunden gönnen und geht mit Craig auf eine Spritztour - ganz zum Ärger seines Vaters. Währenddessen schickt Dave Angela zu einem weiteren "Hotshot"-Job. Doch die junge Truckerin hat nicht mit einem verlockenden Angebot von Donny gerechnet ...
Weitere Folgen in Staffel 1
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Pick-up Truckers - Die Helden der Offroad
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Auto, Dokumentation
Produktion:CA, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Corus Entertainment Inc.
Enthält Produktplatzierungen