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Pick-up Truckers - Die Helden der Offroad

Ein guter Deal

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 4vom 17.05.2026
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Pick-up Truckers - Die Helden der Offroad

Folge 4: Ein guter Deal

42 Min.Folge vom 17.05.2026Ab 12

Ein Schneesturm hat den Westen Kanadas erreicht und Junior ist mit Dale seit zwölf Stunden im Einsatz, um Fahrzeuge zu bergen. Donnys Sohn will sich ein paar freie Stunden gönnen und geht mit Craig auf eine Spritztour - ganz zum Ärger seines Vaters. Währenddessen schickt Dave Angela zu einem weiteren "Hotshot"-Job. Doch die junge Truckerin hat nicht mit einem verlockenden Angebot von Donny gerechnet ...

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