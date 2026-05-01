Showdown im Nahatlatch-TalJetzt kostenlos streamen
Pick-up Truckers - Die Helden der Offroad
Folge 8: Showdown im Nahatlatch-Tal
42 Min.Folge vom 31.05.2026Ab 12
Während Dave sein neues Fuhrwerk bei einer Fahrzeugbergung auf die Probe stellt, geraten Dale und Craig abermals aneinander. Wütend stellt Dale seinen Chef Donny vor die Wahl: er oder sein Kollege.
Weitere Folgen in Staffel 1
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Alle Staffeln im Überblick
Pick-up Truckers - Die Helden der Offroad
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Auto, Dokumentation
Produktion:CA, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Corus Entertainment Inc.
Enthält Produktplatzierungen