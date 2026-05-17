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Pick-up Truckers - Die Helden der Offroad

Mondscheinsonate im Hinterland

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 6vom 17.05.2026
Mondscheinsonate im Hinterland

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Pick-up Truckers - Die Helden der Offroad

Folge 6: Mondscheinsonate im Hinterland

42 Min.Folge vom 17.05.2026Ab 12

Dale soll einen gefährlichen Auftrag ausführen, was den Trucker schließlich Big Donnys Führungsqualitäten und sogar seinen eigenen Job hinterfragen lässt. Auch Dave ist - wie immer - nicht gut auf Donny zu sprechen. Doch der Firmenchef braucht dringend Hilfe von seinem Konkurrenten.

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