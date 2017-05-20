Zum Inhalt springenBarrierefrei
Neue Hoffnung für Earl

TLCFolge vom 20.05.2017
Jetzt kostenlos streamen

44 Min.Folge vom 20.05.2017Ab 12

Heute ist eine Familie aus New Hampshire zu Besuch in New Orleans. Die Hundefreunde suchen nach einem aktiven Vierbeiner, der zu ihrem sportlichen Lifestyle passt. Später ist es für Earl an der Zeit, sein eigenes Wohlbefinden in Angriff zu nehmen. Denn der langjährige Villalobos-Mitarbeiter leidet an heftigen Rückenproblemen. Allerdings birgt eine OP an der Wirbelsäule auch Risiken...

