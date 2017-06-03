Kein Job für schwache NervenJetzt kostenlos streamen
Pitbulls auf Bewährung
Folge vom 03.06.2017: Kein Job für schwache Nerven
44 Min.Folge vom 03.06.2017Ab 12
In einer Problemgegend am Stadtrand ist eine Hündin der Sommerhitze schutzlos ausgeliefert. Dann der Schock: Als Matt versucht sich dem Pitbull zu nähern, geht dieser sofort zum Angriff über! Zum Glück nur eine Schein-Attacke, aber der Schreck sitzt sogar bei Tierschützer Matt tief in den Knochen. Jetzt muss Kollegin Tania ran und bei dem völlig verängstigten Vierbeiner ihr Glück probieren.
