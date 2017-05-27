Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pitbulls auf Bewährung

Rettung in letzter Sekunde

TLC
Folge vom 27.05.2017
Rettung in letzter Sekunde

Rettung in letzter SekundeJetzt kostenlos streamen

Pitbulls auf Bewährung

Folge vom 27.05.2017: Rettung in letzter Sekunde

Folge vom 27.05.2017
Ab 12

Lizzy und Matt rücken aus, um einen jungen orientierungslosen Hund vom Straßenrand zu retten. Als sie den Kleinen genauer in Augenschein nehmen, wird klar, dass dem Vierbeiner weit mehr fehlt, als Herrchen oder Frauchen. Auch bei der zweiten Rettungsaktion geht es um Leben und Tod: Ein Pitbull wurde angeschossen und einfach seinem Schicksal überlassen. Jetzt zählt jede Sekunde!

