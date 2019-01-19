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Pitbulls auf Bewährung

Zurück ins Leben

TLCFolge vom 19.01.2019
Zurück ins Leben

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Pitbulls auf Bewährung

Folge vom 19.01.2019: Zurück ins Leben

44 Min.Folge vom 19.01.2019Ab 12

Heute sind Brandon und Rachel aus Texas zu Besuch im Villalobos Rescue Center. Das Paar würde allzu gerne einen Hund adoptieren, doch die Entscheidung fällt den beiden sichtlich schwer. Zum Glück hat Vermittlungsexpertin Mariah einen schwanzwedelnden Kandidaten parat, der perfekt zum texanischen Pärchen passen würde. Leine los für Mr. James Dean! Bevor der aktive Vierbeiner in sein neues Zuhause umziehen darf, stehen allerdings noch Trainingseinheiten in puncto Hundetür auf dem Plan. Außerdem in dieser Folge: Eine herrenlose Hündin befindet sich in besorgniserregendem Zustand. Ist Shaggys Husten ein Anzeichen für lebensbedrohliche Herzwürmer? Das muss jetzt schleunigst der Tierarzt klären...

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