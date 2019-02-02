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Pitbulls auf Bewährung

Balanceakt

TLCFolge vom 02.02.2019
Balanceakt

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Pitbulls auf Bewährung

Folge vom 02.02.2019: Balanceakt

44 Min.Folge vom 02.02.2019Ab 12

Es regnet Hunde und Katzen in New Orleans! Die Wassermassen sind so gewaltig, dass das ganze Team mit anpacken muss, um die Tiere aus ihren Zwingern ins Trockene zu bringen. Dabei hat Tochter Tania eigentlich ganz andere Sorgen: Denn daheim muss sich die frisch gebackene Mama auch noch um ihr Baby kümmern. Jetzt versucht Tania Arbeit und Familie unter einen Hut zu bekommen - eine kräftezehrende Aufgabe für die junge Mutter! Später muss ein kranker Streuner schleunigst zum Tierarzt. Doch es bleibt zunächst unklar, was dem Hund genau fehlt. Außerdem ist Becky zu Besuch im „Villalobos Rescue Center“. Tias langjährige Freundin ist auf der Suche nach einem schwer zu vermittelnden Problemhund...

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