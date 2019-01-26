Pitbulls auf Bewährung
Folge vom 26.01.2019: Nächtlicher Notruf
44 Min.Folge vom 26.01.2019Ab 12
Ein nächtlicher Notruf geht bei Tia Torres ein! Doch diesmal stehen nicht herrenlose Hunde im Zentrum des Geschehens, sondern Tias eigene Familie. Die Pitbull-Retterin verliert keine Zeit und eilt zum Unglücksort. Dann der Schock: Das Haus von Sohn Kanani und seiner Freundin Mariah brennt lichterloh! Das junge Paar ist erst vor wenigen Tagen eingezogen. Vermutlich hat ein Kurzschluss mit anschließendem Kabelbrand die Katastrophe ausgelöst. Was tödlich hätte enden können, geht zum Glück nur mit einem Sachschaden aus. Aber das Haus ist hin! Ein zweiter turbulenter Einsatz in dieser Folge: Der Hund eines Obdachlosen leidet unter akuter Atemnot und muss auf dem schnellsten Weg zum Tierarzt.
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Genre:Reality, Tiere, Pets
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2, Season 7-12: Warner Bros. Discovery, Inc.