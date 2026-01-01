Brasiliens Regenwald - Zurück in die ZukunftJetzt kostenlos streamen
Folge 18: Brasiliens Regenwald - Zurück in die Zukunft
52 Min.Ab 6
Die Amazonasregion gilt als der größte tropische Regenwald der Welt. Er ist Heimat Tausender Tier- und Pflanzenarten - und mehrerer indigener Völker, die in den letzten Jahren zunehmend die Lebensweise der westlichen Moderne annahmen.
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2013
Copyrights:© MedienKontor Movie GmbH