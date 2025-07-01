Normandie - Flache Wasser, reiche NaturJetzt kostenlos streamen
Folge 20: Normandie - Flache Wasser, reiche Natur
52 Min.Ab 6
Die Sümpfe von Cotentin und Bessin in der Normandie sind ausgedehnte Feuchtgebiete aus Sümpfen und Poldern - eingedeichten, flachen Landzungen - die sich auf über 30 000 Hektar erstrecken.
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© MedienKontor Movie GmbH