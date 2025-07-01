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Planet Weltweit

Georgien - Welcome teacher!

One TerraStaffel 25Folge 5vom 01.07.2025
Georgien - Welcome teacher!

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Folge 5: Georgien - Welcome teacher!

52 Min.Folge vom 01.07.2025Ab 6

Swanetien ist eine der faszinierendsten und auch abgelegensten Regionen Georgiens. Doch viele Bergbewohner verlassen ihre Heimat. Der örtliche Schuldirektor befindet sich in einer heiklen Lage. Nur noch 17 Schüler besuchen seine Schule.

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