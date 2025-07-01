Hati Bondhu, die Elefantenschützer von AssamJetzt kostenlos streamen
Planet Weltweit
Folge 21: Hati Bondhu, die Elefantenschützer von Assam
52 Min.Ab 6
Im Nordostindischen Bundesstaat Assam sind die Lebensbedingungen für Elefanten wie für Menschen von Konflikten geprägt. Über 30 Millionen Einwohner ernähren sich hier von Reis und teilen sich das Land mit etwa 5700 Elefanten.
Weitere Folgen in Staffel 25
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Planet Weltweit
Alle 17 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© MedienKontor Movie GmbH