Police Force - Englands Straßen-Cops

Leichtsinn auf zwei Rädern

ProSieben MAXXStaffel 11Folge 10vom 22.04.2024
Folge 10: Leichtsinn auf zwei Rädern

43 Min.Folge vom 22.04.2024Ab 12

Die Verkehrspolizisten von Derbyshire bekommen es heute mit waghalsigen Motorradfahrern zu tun: In der Nähe von Chesterfield kommt es zu einer gefährlichen Verfolgungsjagd mit einem Geländebike. Der Fahrer versucht zu entkommen, und flieht schließlich zu Fuß. Außerdem werden die Beamten zu einem tragischen, tödlichen Verkehrsunfall gerufen.

