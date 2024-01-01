Zum Inhalt springenBarrierefrei
Police Force - Englands Straßen-Cops

Jagd auf den Sportwagen

ProSieben MAXXStaffel 11Folge 6vom 01.01.2024
Folge 6: Jagd auf den Sportwagen

43 Min.Folge vom 01.01.2024Ab 12

Die Beamten sind auf der Autobahn hinter einem gestohlenen Fahrzeug her. Es kommt zu einer gefährlichen Verfolgungsjagd mit Hubschraubern und mehreren Einsatzwagen, die schließlich in einer Rettungsmission endet. Im Zentrum von Derby wird ein betrunkener Fahrer gesichtet. Die Polizisten können den Porsche ausfindig machen, der daraufhin mit 140 km/h durch die Stadt flüchtet.

