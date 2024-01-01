Jagd auf den SportwagenJetzt kostenlos streamen
Police Force - Englands Straßen-Cops
Folge 6: Jagd auf den Sportwagen
43 Min.Folge vom 01.01.2024Ab 12
Die Beamten sind auf der Autobahn hinter einem gestohlenen Fahrzeug her. Es kommt zu einer gefährlichen Verfolgungsjagd mit Hubschraubern und mehreren Einsatzwagen, die schließlich in einer Rettungsmission endet. Im Zentrum von Derby wird ein betrunkener Fahrer gesichtet. Die Polizisten können den Porsche ausfindig machen, der daraufhin mit 140 km/h durch die Stadt flüchtet.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Police Force - Englands Straßen-Cops
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Auto, Reality
Produktion:GB, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Passion Distribution Ltd.