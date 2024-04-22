Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ein Unfall gibt Rätsel auf

ProSieben MAXXStaffel 11Folge 11vom 22.04.2024
Folge 11: Ein Unfall gibt Rätsel auf

43 Min.Folge vom 22.04.2024Ab 12

Ein schwer verletzter Mann wird nachts auf einem Grünstreifen gefunden. Die Polizei rückt an, um den Fall zu untersuchen und stellt fest, dass es sich um einen Unfall mit Fahrerflucht handelt. Die Beamten müssen nun den Verursacher ausfindig machen. Bei der Kontrolle eines Rasers macht Nick Rice eine überraschende Entdeckung.

