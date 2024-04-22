Ein Unfall gibt Rätsel aufJetzt kostenlos streamen
Police Force - Englands Straßen-Cops
Folge 11: Ein Unfall gibt Rätsel auf
43 Min.Folge vom 22.04.2024Ab 12
Ein schwer verletzter Mann wird nachts auf einem Grünstreifen gefunden. Die Polizei rückt an, um den Fall zu untersuchen und stellt fest, dass es sich um einen Unfall mit Fahrerflucht handelt. Die Beamten müssen nun den Verursacher ausfindig machen. Bei der Kontrolle eines Rasers macht Nick Rice eine überraschende Entdeckung.
Police Force - Englands Straßen-Cops
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Auto, Reality
Produktion:GB, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Passion Distribution Ltd.