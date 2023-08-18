Pool Kings - Profis am Werk
Folge vom 18.08.2023: Badeluxus auf dem Lande
19 Min.Folge vom 18.08.2023
Familie Paxson tauschte kürzlich das tropische Leben in Florida gegen das kühle Landleben in Auburntown, Tennessee, ein. Die aktive Familie liebt es, im Freien zu sein, weshalb ihr malerischer Garten der ideale Ort für einen Pool ist. Doch der Schein kann trügen. Kaum haben die Pool Kings mit dem Bau begonnen, entdecken Kyle und Justin etwas, das sie noch nie zuvor gesehen haben. Aus einer scheinbar idealen Lage entwickelt sich eine große Herausforderung, die den Bau des Pools gefährden könnte.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 3-7: Warner Bros. Discovery, Inc.