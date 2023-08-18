Pool Kings - Profis am Werk
Folge vom 18.08.2023: Von der Natur abgeschaut
19 Min.Folge vom 18.08.2023
Eine hart arbeitende Familie in Welcome, North Carolina, freut sich darauf, endlich ihren ersten Pool zu besitzen. Ihr weitläufiger Garten ermöglicht es Kyle und Justin, einen Pool im Stil eines Luxusresorts zu bauen. Zusätzlich zu einem Wasserfall und einem “Lazy River” wird die Familie Hartley mit einer einzigartigen Besonderheit überrascht. Kyle und Justin haben ein umfangreiches Bauprojekt mit vielen maßgefertigten Designs vor sich, und der Druck ist groß, der Familie Hartley ihren perfekten ersten Pool zu liefern.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 3-7: Warner Bros. Discovery, Inc.