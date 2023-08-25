Pool Kings - Profis am Werk
Folge vom 25.08.2023: Traumhaus mit Wasserpark
20 Min.Folge vom 25.08.2023
Nachdem die Harrisons jahrelang in Texas gelebt haben, sind sie nun in ihren Heimatstaat North Carolina zurückgekehrt. Ihr neues Grundstück ist über 28 Hektar groß und mit zwei aktiven kleinen Kindern ist ein Pool ein Muss für sie! Kyle und Justin entwerfen einen Wasserpark mit vielen spaßigen Highlights, von einer außergewöhnlichen Rutsche über einen beeindruckenden Wasserfall bis hin zu einer riesigen Außenküche. Die Möglichkeiten für Spiel und Spaß sind endlos. Aber die Zeit drängt, denn die Harrisons wollen ihre Heimkehr mit dem brandneuen Pool gebührend feiern.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 3-7: Warner Bros. Discovery, Inc.