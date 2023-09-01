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Pool Kings - Profis am Werk

Badeparadies mit Pferden

HGTVFolge vom 01.09.2023
Badeparadies mit Pferden

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Pool Kings - Profis am Werk

Folge vom 01.09.2023: Badeparadies mit Pferden

20 Min.Folge vom 01.09.2023

Nach jahrelangen Rodungs- und Bauarbeiten können sich Rene und Kelly endlich ihren Traum von einem großzügigen Pool erfüllen, der ihr wunderschönes, riesiges Grundstück in San Antonio vervollständigt. Die Poolbauer Tony und Paul sind sich sicher, dass das Paar den riesigen natürlichen Wasserfall, den Whirlpool aus gestapelten Steinen und das geräumige Sonnenregal, das sie entworfen haben, lieben werden. Aber einen Weg zu finden, den atemberaubenden neuen Pool mit dem geliebten Teich im Garten zu verbinden, wird eine Herausforderung.

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