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Pool Kings - Profis am Werk

Luxuspool mit Seeblick

HGTVFolge vom 15.09.2023
Luxuspool mit Seeblick

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Pool Kings - Profis am Werk

Folge vom 15.09.2023: Luxuspool mit Seeblick

19 Min.Folge vom 15.09.2023

Steve und Justin sind fest entschlossen, den vernachlässigten 80er-Jahre-Pool von Randy und Amy Stecyk in ein modernes Badeparadies umzuwandeln, aber versteckte technische Probleme machen den Bau komplizierter als er scheint. Mit dem richtigen Plan und viel Mühe schaffen die Pool Kings ein wahres Meisterwerk mit mehreren Unterhaltungsbereichen, einem übergroßen Whirlpool, einer Schwimmdüse, einem Baja-Regal, einem Infinity-Rand und einem spektakulären, ungestörten Blick auf den See aus jedem Raum des Hauses.

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