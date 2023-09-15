Pool Kings - Profis am Werk
Folge vom 15.09.2023: Luxuspool mit Seeblick
19 Min.Folge vom 15.09.2023
Steve und Justin sind fest entschlossen, den vernachlässigten 80er-Jahre-Pool von Randy und Amy Stecyk in ein modernes Badeparadies umzuwandeln, aber versteckte technische Probleme machen den Bau komplizierter als er scheint. Mit dem richtigen Plan und viel Mühe schaffen die Pool Kings ein wahres Meisterwerk mit mehreren Unterhaltungsbereichen, einem übergroßen Whirlpool, einer Schwimmdüse, einem Baja-Regal, einem Infinity-Rand und einem spektakulären, ungestörten Blick auf den See aus jedem Raum des Hauses.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 3-7: Warner Bros. Discovery, Inc.