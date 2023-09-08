Grotten, Kanäle und SeeblickJetzt kostenlos streamen
Pool Kings - Profis am Werk
Folge vom 08.09.2023: Grotten, Kanäle und Seeblick
19 Min.Folge vom 08.09.2023
Jetzt, da sie näher an die Schule ihrer Tochter gezogen sind, wollen Ivy und Jeff Larson einen Garten bauen, der ihre Tochter und ihre Freund:innen in der Nähe hält und den wunderschönen Seeblick betont. Außerdem wollten sie etwas Großes schaffen, und so haben Steve und Justin einen Pool mit einer Grotte, einem überdimensionalen Whirlpool, einer riesigen Feuerstelle und einem wunderschönen Infinity-Rand, der in einen gewundenen Fluss übergeht, gebaut. Ein Pool wie dieser zieht nicht nur Kinder – sondern die ganze Nachbarschaft – an.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 3-7: Warner Bros. Discovery, Inc.