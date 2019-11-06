Prankenstein
Folge 1: Nimm dich in Acht!
145 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Lena Gercke hat den Schalk im Nacken. Zusammen mit ihren drei Prankmastern Antoine Monot jr., Daniel Wiemer und Jan Stremmel testet und tüftelt sie an aufregenden Pranks. Wie bringt man einen Restaurantgast zum Platzen? Wie haucht man einem Teddy Leben ein und wie schafft man über Nacht einen Fetisch-Star? Am Ende werden die witzigen Pranks an ahnungslosen Opfern ausgeführt. Hier bekommt jeder sein Fett weg. Rechte: ProSieben
