Der ultimative HangoverJetzt kostenlos streamen
Prankenstein
Folge 4: Der ultimative Hangover
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Diese Szenen stammen aus keinem Film... Dennis erlebt nach einer alkoholisierten Nacht ein unangenehmes Erwachen. Das Hotelzimmer, in dem er geschlafen hat ist komplett zerstört. Und wo kommt eigentlich die Stripperin her? Rechte: ProSieben
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Prankenstein
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Comedy
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben