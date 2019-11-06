Prankenstein
Folge 2: Wir sind zurück
46 Min. Ab 12
Lena Gercke erklärt Youtube-Star Sarazar Punkt für Punkt, mit welchen Effekten er seinen Kumpel Benni beim Geocaching in einem dunklen Bunker reinlegen soll. Aber während des Pranks geht plötzlich einiges schief und nimmt eine bedrohliche Wendung für Sarazar und seinen Freund. Da vergeht sogar Lena Gercke das Lachen ... Rechte: ProSieben
