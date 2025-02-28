Profiling Paris
Folge 2: Vergiftet
48 Min.Ab 12
Der Krebsarzt und Forscher Thomas Cavélain wurde vergiftet. Auf seinen Vater, ebenfalls erfolgreicher Krebsarzt, ist ebenso eine Giftattacke verübt worden. Matthieu und sein Team stoßen bei Ermittlungen auf den Wunderheiler Maxime Dazor.
Profiling Paris
Genre:Krimi, Thriller, Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Beaubourg Audiovisuel / TF1 2015