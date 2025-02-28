Profiling Paris
Folge 3: Der verlorene Sohn
46 Min.Ab 12
Vor sieben Jahren tauchte der entführte Sohn von Alain Farge wieder auf. Als seine Leiche in der Kanalisation auftaucht, behauptet Alain, dass sein Sohn Stéphane, der eigentlich Tristan heißt, noch lebt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Profiling Paris
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Thriller, Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Beaubourg Audiovisuel / TF1 2015