FilmRiseStaffel 1Folge 5
Folge 5: Besessen

49 Min.Ab 12

Ein Menschenrechtsaktivist wird von einem brennenden Dach gestoßen, welches er zu einer karitativen Einrichtung umfunktionieren wollte. Die Geschäftsführerin Karine wirkt von ihrem Chef besessen, doch ist sie zu Mord fähig?

