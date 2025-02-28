Zum Inhalt springenBarrierefrei
Profiling Paris

Der Stier

FilmRiseStaffel 9Folge 1
Der Stier

Profiling Paris

Folge 1: Der Stier

54 Min.Ab 12

Oberkommissarin Combal holt im Rahmen von Ermittlungen den Rat der Kinderpsychiaterin Adèle ein. In dem Fall geht es um eine weibliche Leiche, die in einem Stierkadaver entdeckt worden ist. Combal versucht, die Motive hinter der Tat nachzuvollziehen.

