Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Profiling Paris

Neubeginn

FilmRiseStaffel 9Folge 2
Neubeginn

NeubeginnJetzt kostenlos streamen

Profiling Paris

Folge 2: Neubeginn

50 Min.Ab 12

In dieser Episode geht es um Chloé Saint-Laurent, welche sich der Mordkommission in Paris anschließt. Vom ersten Tage an herrschen Spannungen zwischen ihr und dem Teamleiter. Chloé ist für das Team jedoch von unschätzbarem Wert.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Profiling Paris
FilmRise
Profiling Paris

Profiling Paris

Alle 9 Staffeln und Folgen