Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Profiling Paris

Vergrabene Geheimnisse

FilmRiseStaffel 9Folge 10
Vergrabene Geheimnisse

Vergrabene GeheimnisseJetzt kostenlos streamen

Profiling Paris

Folge 10: Vergrabene Geheimnisse

53 Min.Ab 12

Die Polizei ist davon überzeugt, dass eine junge Frau sich selbst getötet hat. Doch Rocher hat daran Zweifel. Er nimmt selber Ermittlungen auf und lüftet mit Adèle ein Familiengeheimnis. Dieses führt sie zu einem Verbrechen der Vergangenheit.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Profiling Paris
FilmRise
Profiling Paris

Profiling Paris

Alle 9 Staffeln und Folgen