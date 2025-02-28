Profiling Paris
Folge 2: Neubeginn
50 Min.Ab 12
In dieser Episode geht es um Chloé Saint-Laurent, welche sich der Mordkommission in Paris anschließt. Vom ersten Tage an herrschen Spannungen zwischen ihr und dem Teamleiter. Chloé ist für das Team jedoch von unschätzbarem Wert.
Genre:Krimi, Thriller, Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Beaubourg Audiovisuel / TF1 2015