Alessias Kurzausflug ins Märchenland nimmt ein jähes EndeJetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother - Die Late Night Show
Folge 11: Alessias Kurzausflug ins Märchenland nimmt ein jähes Ende
89 Min.Folge vom 17.08.2020Ab 12
Tränen, Zoff und ein überraschender Exit bestimmen Tag 11 von "Promi Big Brother" 2020: Alessia Herren muss das Märchenland bereits nach drei Tagen wieder verlassen und wird von ihrem stolzen Vater Willi Herren bei sixx begrüßt. Außerdem zu Gast: die ehemalige "Promi Big Brother"-Gewinnerin Jenny Elvers mit Sohn Paul Jolig und Reiner Calmund.
Genre:Reality, Unterhaltung, Talk
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen