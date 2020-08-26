Simone packt nach ihrem Exit aus!Jetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother - Die Late Night Show
Folge 20: Simone packt nach ihrem Exit aus!
86 Min.Folge vom 26.08.2020
Heute hat es Simone Mecky-Ballack getroffen: Sie musste das Märchenland verlassen und wird von unseren Moderatoren Melissa und Jochen direkt mit den Lästereien der anderen Bewohner konfrontiert. Trotz des ernsten Themas ist im Studio mit Almklausi und Isi Glück als Gäste gute Stimmung garantiert.
