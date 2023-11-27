Tag 8: Halbzeit im ContainerJetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother
Folge 8: Tag 8: Halbzeit im Container
130 Min.Folge vom 27.11.2023Ab 12
Es ist Halbzeit bei Big Brother und mittlerweile haben unsere Bewohner nicht nur mit Nahrungsentzug zu kämpfen sondern auch mit Nikotin-Entzug! Doch damit nicht genug: Den nächsten Exit haben die Bewohner selbst in der Hand - Wer muss heute den Container verlassen?
Weitere Folgen in Staffel 2023
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Promi Big Brother
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen