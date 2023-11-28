Tag 9: Big Brother ruft Paulina und Jürgen zur AusspracheJetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother
Folge 9: Tag 9: Big Brother ruft Paulina und Jürgen zur Aussprache
116 Min.Folge vom 28.11.2023Ab 12
Die Bewohner haben an Tag 9 so einige Baustellen zu bewältigen, doch es ist auch der Tag der Aussprache und Big Brother zieht wieder die Fäden: Kann sich der Streit zwischen Paulina und Jürgen klären?
Promi Big Brother
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
12
Copyrights:© SAT.1
