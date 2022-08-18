Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Promi sucht Hundeglück

Traumatisierter Maltipoo - Janine Kunzes Hund Krümel hat Angst vor großen Hunden

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 3vom 18.08.2022
Traumatisierter Maltipoo - Janine Kunzes Hund Krümel hat Angst vor großen Hunden

Traumatisierter Maltipoo - Janine Kunzes Hund Krümel hat Angst vor großen HundenJetzt kostenlos streamen

Promi sucht Hundeglück

Folge 3: Traumatisierter Maltipoo - Janine Kunzes Hund Krümel hat Angst vor großen Hunden

46 Min.Folge vom 18.08.2022Ab 6

Nach dem Tod seiner Dobermann-Hündin wünscht sich Joey Heindle wieder einen Hund. Der ehemalige DSDS-Kandidat und Dschungel-König lebt mit seiner Freundin Ramona in der Schweiz. Sie hat bereits eine kleine Fellnase, den 7jährigen Lio. Wird der sich mit Kurzhaarcollie-Welpe Nala verstehen? Die Welpenzeit hat Maltipoo-Rüde Krümel schon lange hinter sich. Doch seitdem er gebissen wurde, ist er unsicher und ängstlich. Seine Bestitzerin Janine Kunze fragt Jochen Bendel um Rat.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Promi sucht Hundeglück
SAT.1 GOLD
Promi sucht Hundeglück

Promi sucht Hundeglück

Alle 2 Staffeln und Folgen