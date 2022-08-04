Tierischer Familien-Zuwachs für Xenia von SachsenJetzt kostenlos streamen
Promi sucht Hundeglück
Folge 1: Tierischer Familien-Zuwachs für Xenia von Sachsen
46 Min.Folge vom 04.08.2022Ab 6
In der ersten Folge wird es königlich. Jochen Bendel zu Besuch bei einer echten Prinzessin: Bei Xenia von Sachsen und ihrem Sohn Prinz Taro. Die Familie wünscht sich eine Cocker-Spaniel-Hündin, am liebsten einen Welpen, doch Hundetrainer Jochen Bendel hat ganz andere Pläne. Auf Mallorca haben Britt und Alex Jolig ein Problem mit ihrem Galgo-Rüde Zorro. Weiß Jochen Bendel Rat?
Promi sucht Hundeglück
Genre:Tiere, Pets, Reality
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© BluePrint Media