Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Promi sucht Hundeglück

Tierischer Familien-Zuwachs für Xenia von Sachsen

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 1vom 04.08.2022
Tierischer Familien-Zuwachs für Xenia von Sachsen

Tierischer Familien-Zuwachs für Xenia von SachsenJetzt kostenlos streamen

Promi sucht Hundeglück

Folge 1: Tierischer Familien-Zuwachs für Xenia von Sachsen

46 Min.Folge vom 04.08.2022Ab 6

In der ersten Folge wird es königlich. Jochen Bendel zu Besuch bei einer echten Prinzessin: Bei Xenia von Sachsen und ihrem Sohn Prinz Taro. Die Familie wünscht sich eine Cocker-Spaniel-Hündin, am liebsten einen Welpen, doch Hundetrainer Jochen Bendel hat ganz andere Pläne. Auf Mallorca haben Britt und Alex Jolig ein Problem mit ihrem Galgo-Rüde Zorro. Weiß Jochen Bendel Rat?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Promi sucht Hundeglück
SAT.1 GOLD
Promi sucht Hundeglück

Promi sucht Hundeglück

Alle 2 Staffeln und Folgen