SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 5vom 01.09.2022
46 Min.Folge vom 01.09.2022Ab 6

Schauspielerin Maren Gilzer sucht für ihre Mutter Helga einen Hund. Die Seniorin hat bereits eine Fellnase, doch der steht am Ende seines Hundelebens und Helga will nicht ohne vierbeinigen Begleiter sein. Der neue Vierbeiner soll nicht zu jung, ruhig und vital sein. Model Theresia Fischer braucht Hilfe mit ihrer Zwergspitz-Hündin Klopsi. Jochen Bendel geht auf Ursachensuche und leistet Aufklärungsarbeit. Kann die vierjährige Klopsi noch dazu lernen?

