Folge 2: Die Lieblingsrezepte von Natascha Ochsenknecht und Sila Sahin
45 Min.Folge vom 18.01.2023Ab 6
Natascha Ochsenknecht und Sila Sahin öffnen für "Promis backen privat" ihre Haustüren. Natascha liebt Glitzer und mag es bunt - und sie liebt es zu backen. Kein Wunder, dass auch ihr Kirschstreuselkuchen ein farbenfrohes Spektakel ist. Sila Sahin lebt seit zwei Jahren in Österreich. Die gebürtige Berlinerin mit türkischen Wurzeln ist der Liebe wegen nach Ried im Innkreis gezogen. Zusammen mit ihrer Mutter backt sie hier türkisches Su Böregi und Patatesli Pogaça.
