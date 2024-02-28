Zum Inhalt springenBarrierefrei
Promis backen privat

Die Lieblingsrezepte von Mirja du Mont und Jenny Elvers

SAT.1Staffel 4Folge 3vom 28.02.2024
Die Lieblingsrezepte von Mirja du Mont und Jenny Elvers

Promis backen privat

Folge 3: Die Lieblingsrezepte von Mirja du Mont und Jenny Elvers

46 Min.Folge vom 28.02.2024Ab 6

Zwei Blondinen, zwei Backwerke und ein Hauptdarsteller: der Apfel! Bei Jenny Elvers und Mirja du Mont dreht es sich alles um zwei deutsche Back-Klassiker: Apfelstrudel und klassischer Apfelkuchen. Die prominenten Hobbybäckerinnen öffnen Tür und Backofen und bereiten die süßen Speisen nach ihrem eigenen Rezept zu. Mit viel Charme und guter Laune geben die Power-Frauen aus dem hohen Norden Einblicke in ihr Privatleben.

