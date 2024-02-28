Die Lieblingsrezepte von Mirja du Mont und Jenny ElversJetzt kostenlos streamen
Promis backen privat
Folge 3: Die Lieblingsrezepte von Mirja du Mont und Jenny Elvers
46 Min.Folge vom 28.02.2024Ab 6
Zwei Blondinen, zwei Backwerke und ein Hauptdarsteller: der Apfel! Bei Jenny Elvers und Mirja du Mont dreht es sich alles um zwei deutsche Back-Klassiker: Apfelstrudel und klassischer Apfelkuchen. Die prominenten Hobbybäckerinnen öffnen Tür und Backofen und bereiten die süßen Speisen nach ihrem eigenen Rezept zu. Mit viel Charme und guter Laune geben die Power-Frauen aus dem hohen Norden Einblicke in ihr Privatleben.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Promis backen privat
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Kochen
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1