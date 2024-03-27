Osterspezial: Das Lieblingsrezept von Mathias MesterJetzt kostenlos streamen
Promis backen privat
Folge 7: Osterspezial: Das Lieblingsrezept von Mathias Mester
43 Min.Folge vom 27.03.2024Ab 6
Mathias Mester, neuerdings auch "Backmester" genannt, lädt zu sich nach Hause ein in seine Heimatstadt Coesfeld. Der Silbermedaillengewinner der Paralympischen Spiele backt einen fruchtig-sahnigen Osterkuchen und blickt auf seine sportliche Karriere zurück. Hat das "Große Promibacken 2024" womöglich einen Profikonditor aus ihm gemacht?
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Kochen
Produktion:DE, 2021
