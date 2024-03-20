Das Lieblingsrezept des Gewinners aus "Das große Promibacken 2024"Jetzt kostenlos streamen
Promis backen privat
Folge 6: Das Lieblingsrezept des Gewinners aus "Das große Promibacken 2024"
45 Min.Folge vom 20.03.2024Ab 6
Aus dem SAT.1-Backzelt des großen Promibackens 2024 geht es direkt in die vier Wände des Siegers. In der heimischen Küche zeigt uns der Gewinner des goldenen Cupcakes nochmal, wie souverän auch nach der Show Handmixer und Backblech zum Einsatz kommen und mit welchen Tricks eine Torte verschönert werden kann. Gebacken wird eine Piñata-Torte mit versteckter Smarties-Füllung. Ob das dem Promi immer noch so einfach von der Hand geht?
Genre:Dokumentation, Kochen
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1