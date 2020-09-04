Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles!
Folge 1: Folge 1
109 Min.Folge vom 04.09.2020Ab 12
Eine Luxusvilla im Paradies und 10 Celebrities, die um 100.000 Euro kämpfen: In jeder Folge werden zwei Teamkapitäne ermittelt, die ihre Teams zusammenstellen und gemeinsam Spiele bestreiten. Der Teamkapitän des Verliererteams muss zwei Promis seines Teams nominieren. Das Gewinnerteam entscheidet einzeln in der direkten Konfrontation, wer von den zwei Nominierten des Verliererteams die Villa sofort verlassen muss. Welcher Promi geht für Geld an seine Grenzen?
Genre:Reality
Produktion:TH, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH