Folge 7: Promis unter Palmen - Die große Aussprache
103 Min.Ab 12
Sie haben gelästert, gefeiert, sich gegenseitig beleidigt und sich dem Wettkampf bei "Promis unter Palmen" gestellt. Nun treffen acht der zehn Promis erstmals nach den Dreharbeiten zu einer großen Aussprache aufeinander: Désirée Nick, Claudia Obert, Tobi Wegener, Matthias Mangiapane, Carina Spack, Janine Pink, Eva Benetatou und Ennesto Monté werden im Studio von Jochen Schopp mit dem Erlebten und Highlights aus der Staffel konfrontiert. Wer hat wem noch was zu sagen?
