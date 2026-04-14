Property Brothers - Haussuche im Wilden Westen
Folge vom 14.04.2026: Gute Zukunfts-Aussichten
44 Min.Folge vom 14.04.2026
Nach 35 Ehejahren wünschen sich zwei langjährige California State Rangers ein eigenes Stück Natur, das an ihr Berufsleben im State Park erinnert – diesmal jedoch mit eigenem Land. Gleichzeitig suchen eine Tierchiropraktikerin und ein Hufschmied den Absprung aus ihrer winzigen Mietwohnung, um endlich mehr Raum für Leben und Tiere zu finden.
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Genre:Heimwerken, Reality
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.