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Property Brothers - Haussuche im Wilden Westen

Kolumbianische Gemütlichkeit

HGTVFolge vom 28.04.2026
Kolumbianische Gemütlichkeit

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Property Brothers - Haussuche im Wilden Westen

Folge vom 28.04.2026: Kolumbianische Gemütlichkeit

44 Min.Folge vom 28.04.2026

Eine Make-up-Artistin aus Hollywood träumt von einem neuen Leben in der Wüstenstadt Agua Dulce – allerdings sollen ihre Pferde dabei an erster Stelle stehen. Parallel hilft das Brüder-Duo einer vierköpfigen Familie, mit begrenztem Budget das passende Zuhause zu finden.

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