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Property Brothers - Haussuche im Wilden Westen

Arbeiten mit Aussicht

HGTVFolge vom 05.05.2026
Arbeiten mit Aussicht

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Property Brothers - Haussuche im Wilden Westen

Folge vom 05.05.2026: Arbeiten mit Aussicht

45 Min.Folge vom 05.05.2026

Jonathan und Drew helfen zwei Freunden dabei, endlich gemeinsam ein Grundstück zu kaufen und ihr Offroad-Business auszubauen. Gleichzeitig unterstützt das Duo eine alleinstehende Frau, die nach Jahren im Ausland und auf Hawaii in Cave Creek, Arizona, sesshaft werden will. Beide Suchen drehen sich um Neuanfänge mit Weitblick.

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