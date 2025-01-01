Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Quantum Leap - Zurück in die Vergangenheit

Der Familienschatz

NBCUniversalStaffel 2Folge 10
Der Familienschatz

Der FamilienschatzJetzt kostenlos streamen

Quantum Leap - Zurück in die Vergangenheit

Folge 10: Der Familienschatz

41 Min.Ab 12

Reboot der Science-Fiction-Serie "Zurück in die Vergangenheit" (1989 - 1993): Beinahe 30 Jahre sind vergangen, seit der Wissenschaftler Dr. Sam Beckett in den Quantenbeschleuniger stieg und spurlos verschwand. Nun möchte das Team um Dr. Ben Song Becketts Quantensprung-Programm reaktivieren ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Quantum Leap - Zurück in die Vergangenheit
NBCUniversal
Quantum Leap - Zurück in die Vergangenheit

Quantum Leap - Zurück in die Vergangenheit

Alle 2 Staffeln und Folgen